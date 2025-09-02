【落雷と突風に関する気象情報】九州北部地方に発表

九州北部地方では、高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。［１時間雨量］長崎県佐世保市５６ミリ、佐賀県伊万里市７０ミリの「非常に激しい雨」を観測しました。２日（火）夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

、を、画像で掲載しています。

［雨の予想］

▶２日（火）６時～３日（水）６時に予想される１時間降水量は多い所で、

福岡県 ５０ミリ

佐賀県 ４０ミリ

長崎県 ５０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ５０ミリ

宮崎県 ５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ

▶２日（火）６時～３日（水）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、

福岡県 ８０ミリ

佐賀県 ８０ミリ

長崎県 １００ミリ

熊本県 １００ミリ

【雷注意報】九州地方全域に発表

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、きのうよりも大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

２日（火）雨シミュレーション（３０分ごと）

福岡県や長崎県、佐賀県や大分県、そして宮崎県で活発な雨雲が予想されていて、大分県や宮崎県の雨は、夕立タイプの雨です。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

