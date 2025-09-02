【九州 大雨情報】非常に激しい雨を観測「雨はどこで いつまで？」【雨と発雷確率シミュレーション】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
【落雷と突風に関する気象情報】九州北部地方に発表
九州北部地方では、高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。［１時間雨量］長崎県佐世保市５６ミリ、佐賀県伊万里市７０ミリの「非常に激しい雨」を観測しました。２日（火）夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。、を、画像で掲載しています。
［雨の予想］▶２日（火）６時～３日（水）６時に予想される１時間降水量は多い所で、 福岡県 ５０ミリ 佐賀県 ４０ミリ 長崎県 ５０ミリ 大分県 ５０ミリ 熊本県 ５０ミリ 宮崎県 ５０ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ ▶２日（火）６時～３日（水）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、 福岡県 ８０ミリ 佐賀県 ８０ミリ 長崎県 １００ミリ 熊本県 １００ミリ 【雷注意報】九州地方全域に発表
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。発雷確率が７５％以上のところもあり、きのうよりも大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。 ２日（火）雨シミュレーション（３０分ごと）
福岡県や長崎県、佐賀県や大分県、そして宮崎県で活発な雨雲が予想されていて、大分県や宮崎県の雨は、夕立タイプの雨です。雨のシミュレーションは画像で確認できます。
