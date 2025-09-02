現場での迅速かつ高精度な三次元測量を可能に！TIアサヒ「HS-X1」

TIアサヒは、モバイル型SLAMハンディスキャナ「HS-X1」の販売を9月中旬より開始します。

TIアサヒ「HS-X1」

「HS-X1」は、現場での迅速かつ高精度な三次元測量を可能にする、軽量・高性能なハンディタイプのLiDARスキャナです。

「HS-X1」使用例

「HS-X1」により取得した鮮明なカラー点群

●製品概要

「HS-X1」は、GNSS受信機、SLAM技術を搭載したハンディ型LiDARスキャナで、屋内外問わず高精度な点群データを取得可能です。

最大200,000点/秒のスキャン能力と、360°の水平視野角を持ち、狭所や障害物の多い現場でも効率的な測量を実現します。

●主な特長

・軽量・コンパクト設計：本体重量約700g、グリップ・バッテリ含めても約1.05kg

・絶対精度 ≦5cm

・相対精度 ≦1cm

・広範囲スキャン：最大70mの測定距離、水平360°、垂直-7°から52°の視野角

・取得したデータは付属のネットワーク型RTKまたは、GCPの位置を記録する事により、座標を決定することが可能です。

・高性能カメラ搭載：1インチ超広角カメラ×2台、1600万画素

・長時間稼働：最大2.5時間の連続使用が可能

・防塵・防滴性能：IP5X対応

・リアルタイム表示：専用アプリ「Capture」により、取得点群を即時確認可能

・多様な出力形式：LAS、PLY、PCD形式に対応

・専用ソフト：「PointClouds Studio」

「HS-X1」の構成

●用途例

・建築・土木現場での構造物測量

・災害現場での迅速な地形把握

・森林・植生エリアでの地表面抽出

・屋内施設の3Dモデリング

「HS-X1」により取得したカラー点群 1

「HS-X1」により取得したカラー点群 2

専用アプリ「Capture」

●専用アプリ「Capture」

「Capture」は、本体と連携するAndroid(TM)モバイルアプリです。

このアプリは、デバイスとの接続、スキャンデータの表示、ファームウェアのアップグレード等の機能を提供します。

リアルタイムで3Dカラー化点群をインタラクティブに確認でき、取得状況、ストレージ、電源、RTKステータス、ネットワークなどの情報を表示できます。

●専用ソフト「PointClouds Studio」

プロジェクトを作成しデータを取り込みます。

処理を開始したら、しばらく待ちます。

(ステータスに経過時間が表示されます)処理したデータは、プロジェクト・フォルダ内に保存されます。

主な機能

・各種表示設定

・GCP取込／編集

・測定機能

・点群機能比較 等

専用ソフト「PointClouds Studio」処理後の画面

●標準構成品

・LiDARスキャナ

・グリップ・バッテリ

・充電器

・ポジションプレート

・カードリーダー

・ワイプクロス

・データケーブル

・保証書

・Android(TM)端末

・端末用クリップ

●価格について

標準価格は、オープン価格のため、お問い合わせ下さい。

