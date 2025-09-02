高橋克典、16歳息子に「イケメン」「逞しくなって」の声 中国合宿から帰国した姿公開
【モデルプレス＝2025/09/02】俳優の高橋克典が8月31日、オフィシャルブログを更新。16歳の息子がアルペンスキーの中国での短期合宿から無事帰国したことを報告し、成長ぶりや充実した合宿の様子をつづった。
この日、高橋は「無事帰国。」と題してブログを更新。「2度目の夏合宿から直接中国短期合宿へ 今日無事に帰国 おかえりーー！！」と切り出し、空港に到着する息子の姿を公開。「笑顔でよく話すようになって、ご飯もおいしかったと体重も増えて帰ってきた！夏休みの目標体重達成！充実した時間だったようで何より！と嬉しそうにつづった。
続けて「先輩達やコーチに心から感謝です」と感謝を伝え、一方で「行ってすぐにトラブル発覚！」と現地でのエピソードも告白。中国では支払いにアプリが必須だったものの、日本で準備したアプリとカードの連携が機能せず、「リサーチした資料通りにやったんだけど、現地に行ったら機能しないとか。先輩にとてもお世話になったそう。。ありがとうございました。いやー僕のリサーチ不足でした。。」と振り返った。
お土産は「向こうのスタバで買った自分用のカップのみ」と笑いながら明かしつつも、「親にとっては動画や写真、元気に帰ってきたことが何よりの土産」と息子の無事を何より喜んだ。
さらに、今回の合宿はナショナルチームの富井大作選手、技術戦2連覇の渡邊渚選手、怪我からの復帰を目指す富井雪奈選手らとの貴重な環境で過ごしたと紹介。「良い環境での一週間」とし、「明日からはもう学校びっくり 明日はテストなんだって。ま、それもできるだけ頑張れ！！」と息子へエールを送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「頼もしい愛息子さん」「日々、成長していきますね」「ますます逞しくなって、将来が楽しみ」「お迎えご苦労様です」「イケメン息子ちゃんおかえりなさい」「無事帰国でほんまに良かった」「やっぱり高橋克典はパパなんよね」「かっちゃんに似てイケメンの息子さん」「どんどん世界が広がって行きますね」「本当に素晴らしい経験ですね」などの声が寄せられている。
高橋は2004年に結婚。2009年に第1子男児が誕生している。（modelpress編集部）
【写真】高橋克典「イケメン」と話題の16歳息子公開
◆高橋克典、16歳息子が中国での短期合宿から無事帰国
◆高橋克典の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】