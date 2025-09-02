吉柳咲良（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/02】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が1日、自身のInstagramを更新。夜の街でのミニスカートコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

◆吉柳咲良、夜のミニスカコーデ披露


吉柳は「こんにちは9月。今日はおばあちゃんの誕生日です」と9月の始まりとともに祖母の誕生日を報告。白いトップスにミニスカートを合わせたコーディネートで美しい脚を披露した。

この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「ガーリーで可愛い」「いつもと雰囲気違う」「目の保養」「オシャレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

