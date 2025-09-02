通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物１０％前後、雇用統計などにらみ上昇
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物１０％前後、雇用統計などにらみ上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.06 8.39 7.01 7.30
1MO 9.94 7.71 7.88 7.20
3MO 9.70 7.47 8.10 7.49
6MO 9.63 7.37 8.49 7.66
9MO 9.65 7.38 8.75 7.84
1YR 9.66 7.45 8.96 7.99
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.39 8.13 8.05
1MO 8.43 8.30 7.84
3MO 8.90 8.52 7.75
6MO 9.26 8.77 7.91
9MO 9.54 9.07 8.03
1YR 9.76 9.28 8.15
東京時間10:18現在 参考値
ドル円は今週末の米雇用統計などをにらんで短期ボラが上昇。１週間物の１０％乗せは８月８日以来となる。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.06 8.39 7.01 7.30
1MO 9.94 7.71 7.88 7.20
3MO 9.70 7.47 8.10 7.49
6MO 9.63 7.37 8.49 7.66
9MO 9.65 7.38 8.75 7.84
1YR 9.66 7.45 8.96 7.99
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.39 8.13 8.05
1MO 8.43 8.30 7.84
3MO 8.90 8.52 7.75
6MO 9.26 8.77 7.91
9MO 9.54 9.07 8.03
1YR 9.76 9.28 8.15
東京時間10:18現在 参考値
ドル円は今週末の米雇用統計などをにらんで短期ボラが上昇。１週間物の１０％乗せは８月８日以来となる。