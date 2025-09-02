通貨オプション　ボラティリティー ドル円１週間物１０％前後、雇用統計などにらみ上昇

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.06　8.39　7.01　7.30
1MO　9.94　7.71　7.88　7.20
3MO　9.70　7.47　8.10　7.49
6MO　9.63　7.37　8.49　7.66
9MO　9.65　7.38　8.75　7.84
1YR　9.66　7.45　8.96　7.99

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.39　8.13　8.05
1MO　8.43　8.30　7.84
3MO　8.90　8.52　7.75
6MO　9.26　8.77　7.91
9MO　9.54　9.07　8.03
1YR　9.76　9.28　8.15
東京時間10:18現在　参考値

ドル円は今週末の米雇用統計などをにらんで短期ボラが上昇。１週間物の１０％乗せは８月８日以来となる。