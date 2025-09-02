Power Platform導入後のあるある課題を解決！フロッグポッド「保守・運用支援サービス」

フロッグポッドはPower Platform導入企業向けに「保守・運用支援サービス」の提供を開始しました。

フロッグポッド「保守・運用支援サービス」

■よくある運用課題

・属人化による退職リスク

アプリやフローの中身を把握している人が退職してしまっている。

・エラー対応の困難

問題が発生していても原因特定・修正方法がわからない。

・専門人材不足

Power Platformに詳しい社内人材がいない。

・使われていないアプリやレポートが残っている

把握できていないアプリが乱立している。

・セキュリティ・ガバナンス不安

適切な管理体制が構築できていない。

これらの課題を放置すると、システムの信頼性低下や運用リスクの増大につながり、せっかくの業務改善効果が失われてしまいます。

《同社の保守・運用支援サービスの特徴》

Power Platformの「その後」の課題を専門チームがサポート！

・現状診断から改修・最適化まで包括対応

・属人化・ブラックボックス化の解消

・継続的な保守による安定運用の実現

・セキュリティ・ガバナンス体制の構築支援

《料金プラン》

■初期診断

アプリに問題があるなしに関わらず、支援を行う前にミーティングを通じて、現状のアプリ・フローなどを同社で詳細に分析し、課題・改善提案をまとめた診断レポートをご提出します。

【診断内容】

・既存アプリ・フローの状況調査

・セキュリティ評価

・パフォーマンス分析

・改修・最適化の優先順位付け

通常価格：55,000円（税込）

※アプリやフローの規模により金額をご相談させていただく場合があります。

■2つのサポートプラン

(1)保守サポートプラン 月額55,000円〜（税込）

＜自社内で対応が難しい場合＞

・保守を同社で代行

・保守に必要なUIやスクリプトの軽微な修正

※機能開発は含みません

(2)内製化サポートプラン 月額275,000円〜（税込）

＜自社内で保守・改修・運用をしていきたいお客様＞

・定期MTG

・開発運用伴走支援

・仕様・マニュアル作成

・メンテナンス手順書作成

・環境整備や管理体制構築

《こんな企業様におすすめ》

・作成者退職後のシステム継承に困っている

・セキュリティ・ガバナンス体制を強化したい

・システムの安定運用を実現したい

・内製化に向けたスキル習得を図りたい

