Power Platform導入後のあるある課題を解決！フロッグポッド「保守・運用支援サービス」
フロッグポッドはPower Platform導入企業向けに「保守・運用支援サービス」の提供を開始しました。
フロッグポッド「保守・運用支援サービス」
フロッグポッドはPower Platform導入企業向けに「保守・運用支援サービス」の提供を開始。
■よくある運用課題
・属人化による退職リスク
アプリやフローの中身を把握している人が退職してしまっている。
・エラー対応の困難
問題が発生していても原因特定・修正方法がわからない。
・専門人材不足
Power Platformに詳しい社内人材がいない。
・使われていないアプリやレポートが残っている
把握できていないアプリが乱立している。
・セキュリティ・ガバナンス不安
適切な管理体制が構築できていない。
これらの課題を放置すると、システムの信頼性低下や運用リスクの増大につながり、せっかくの業務改善効果が失われてしまいます。
《同社の保守・運用支援サービスの特徴》
Power Platformの「その後」の課題を専門チームがサポート！
・現状診断から改修・最適化まで包括対応
・属人化・ブラックボックス化の解消
・継続的な保守による安定運用の実現
・セキュリティ・ガバナンス体制の構築支援
《料金プラン》
■初期診断
アプリに問題があるなしに関わらず、支援を行う前にミーティングを通じて、現状のアプリ・フローなどを同社で詳細に分析し、課題・改善提案をまとめた診断レポートをご提出します。
【診断内容】
・既存アプリ・フローの状況調査
・セキュリティ評価
・パフォーマンス分析
・改修・最適化の優先順位付け
通常価格：55,000円（税込）
※アプリやフローの規模により金額をご相談させていただく場合があります。
■2つのサポートプラン
(1)保守サポートプラン 月額55,000円〜（税込）
＜自社内で対応が難しい場合＞
・保守を同社で代行
・保守に必要なUIやスクリプトの軽微な修正
※機能開発は含みません
(2)内製化サポートプラン 月額275,000円〜（税込）
＜自社内で保守・改修・運用をしていきたいお客様＞
・定期MTG
・開発運用伴走支援
・仕様・マニュアル作成
・メンテナンス手順書作成
・環境整備や管理体制構築
《こんな企業様におすすめ》
・作成者退職後のシステム継承に困っている
・セキュリティ・ガバナンス体制を強化したい
・システムの安定運用を実現したい
・内製化に向けたスキル習得を図りたい
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Power Platform導入後のあるある課題を解決！フロッグポッド「保守・運用支援サービス」 appeared first on Dtimes.