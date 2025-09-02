女優の南果歩（61）が2日放送のTOKYO FM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。結婚観を明かした。

映画「ルール・オブ・リビング〜“わたし”の生き方・再起動〜」（9月19日公開）で離婚経験のある女性を演じる南果歩。「結婚っていうのは自分のパートナー、隣にいる人間を選ぶってことだから、友情でもないし、一歩踏み込んだ関係を持てる人じゃないと無理なんだなって演じながら感じましたね」と語った。

パーソナリティーの住吉美紀が「果歩さんも結婚、離婚経験おありですけれども」と振ると、南は「よく言うわね美紀ちゃん」と笑いつつ、「一つ屋根の下に寝食をともにするっていうのは、その人の価値観とか考え方、異文化がダイレクトに自分に入ってくるので、凄く勉強になる。自分一人で自己完結できないじゃないですか、結婚生活って。いろんな“ほうれんそう”（報告、連絡、相談）が必要だし、そういう意味では人を思いやる気持ちも育つ」と2度の結婚生活を回想。

続けて「だから私2回も結婚して2回も失敗してるんですけれども結婚に対してはいいものだと思っています。ああいう形で人と密に接する空間、時間っていうのは自分にとっては凄く貴重な経験だったなと思いますね」と明かした。

南は1995年に作家でアーティストの辻仁成と結婚し長男を出産したが、2000年に離婚。その後、05年に俳優の渡辺謙と2度目の結婚をしたが、18年に離婚している。