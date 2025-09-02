趣里　夫・三山凌輝のスキャンダルを乗り越え結婚＆妊娠発表で期待値上がる「女優としての“新境地”」

三山の婚約破棄騒動を乗り越え

女優の趣里（34）が男性７人組ボーイズグループ『BE:FIRST』のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことを８月29日に発表した。趣里が第１子を妊娠していることも明らかにした。

２人は直筆の連名での署名を添えた文書をお互いのインスタグラムに投稿して、

〈この度、 三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。２人の間に新しい命も授かることができました〉

と結婚・妊娠を報告。

〈私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています〉

としたうえで、

〈これからも２人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです〉

と締めた。

２人の交際を巡っては、三山と実業家でユーチューバーのRちゃんとの婚約破棄騒動のスキャンダルが４月に週刊誌にスクープされ、趣里の父親の水谷豊（73）が交際に反対していたとも報じられていた。それらの問題を乗り越えての結婚・妊娠を、母親の伊藤蘭（70）は自身のインスタグラムを通じてこう祝福した。

〈趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね〉

三山の婚約破棄騒動が趣里の女優としての今後に悪影響を及ぼすのではないかと案じる声もあったが、芸能プロ関係者はこう否定した。

「結婚したことでそれは杞憂に終わるでしょう。三山の騒動も今回の結婚で過去のことになりました。何より、趣里にはこれまでの女優としての目覚ましい実績がありますから」

趣里は’11年に女優デビュー。NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（’16年）に出演して注目された。主演した関根光才監督の映画『生きているだけで、愛。』（’18年）の演技は目を見張るものがあった。

菅田将暉（32）との共演で、躁うつ病で過眠症になり布団からなかなか抜け出せず、仕事もせず引きこもりの毎日を送っているヒロイン・寧子を熱演。感情が高ぶって突然走り出したり、菅田演じる同棲相手の恋人に激しく食って掛かったり、自分をコントロールできず人間関係もうまくいかず、「生きているだけで疲れる」寧子が乗り移ったような“振り切れ演技”で新しいタイプの女優として存在感を見せたのだ。

この作品で趣里は第33回高崎映画祭最優秀主演女優賞、第42回日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞している。

塚本晋也監督の『ほかげ』でみせた力量

塚本晋也監督の映画『ほかげ』（’23年）では、終戦直後の闇市の焼け残った家で１人小さな居酒屋を営み、体を売って生きながら、盗みに入り込んだ少年と交流するようになり絶望のなかに希望を見出していく女性を熱演。女優としてのさらなる深みを感じさせた。

「『野火』（’15年）や『斬、』（’18年）などの名作を生みだした塚本監督ならではの独特な世界観を演技で表現。趣里は第97回キネマ旬報ベスト・テンの主演女優賞を受賞しました。この『ほかげ』で主演女優としての評価を確かなものとしましたね」（映画関係者）

趣里を語るうえで欠かすことのできない『生きているだけで、愛。』と『ほかげ』を経て、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』（’23年）で、『東京ブギウギ』の大ヒット曲で知られ、戦後の“ブギの女王”といわれた笠置シヅ子をモデルにしたスズ子役で主演。全国区の知名度も得た。

父親の水谷豊は、長谷川和彦監督の『青春の殺人者』（1976年）に主演し、最年少でキネマ旬報賞主演男優賞を受賞。ドラマ『熱中時代（教師編）』（日本テレビ系）の主演で大ブレイクし、現在もテレビ朝日系『相棒』シリーズで主役を張っている。また、母親の伊藤蘭は元キャンディーズで一世を風靡し、今も女優、歌手として活動している。

トップスターを両親に持つプレッシャーもあっただろうだが、演技に対するひたむきな姿勢と、彼女独自の個性的な演技を見せたことで女優としての地位を確立した。そんな趣里がスキャンダルを乗り越えての結婚、そして出産を経てどんな演技を見せてくれるのか。女優としての新境地を期待したい。

取材・文：阪本 良（元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）