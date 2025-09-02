「この瞬間200%あきらめました」「進化し続ける現役レジェンド」新潟戦で絶体絶命のピンチを救った39歳守護神の”神セーブ”が話題「マジで痺れた」「浦和の超人」
2025年８月31日に浦和レッズが埼玉スタジアム2002でアルビレックス新潟を１−０と破った試合でハイパフォーマンスを見せたひとりが、GKの西川周作（39歳）だ。ファインセーブの連続で勝利に貢献したわけだが、なかでもファン・サポーターを歓喜させたのが49分の場面である。
新潟にサイドから崩されると、ゴール真正面でフリーのブーダにボールが入る。このアタッカーが右足で蹴り込もうとした瞬間、諦めたファン・サポーターは多いだろうが、ここで壁の如く立ちはだかったのが西川だった。
ブーダが右足インサイドで放ったシュートのコースを完全に読んでストップ。西川はこのビッグセーブを次のように振り返っている。
「DFがいなくてフリーだったので、僕とシューターとの対決だったので逆に守りやすかったです。確かな狙いを持って誘い込むことができたので良かったです。チームの助けになって良かったです」
このファインセーブがクラブのSNS上で公開されると、絶賛の嵐。コメント欄には次のような声が届いた。
「これは凄かった」
「神セーブ」
「進化し続ける現役レジェンド」
「神集中」
「マジで浦和の守護神」
「マジで痺れた」
「もう西川選手は浦和の超人です。完全に終わったと思ったから非常に助かった」
「すいません、この瞬間200%あきらめました」
さすがはJ１通算出場試合数歴代２位（651試合）の実力者である。経験に裏打ちされた技術が、新潟戦の好セーブだった。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【動画】絶体絶命のピンチを救う”西川周作の神セーブ”
