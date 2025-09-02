¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¤À¡×ÆüËÜÂåÉ½¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤Î21ºÐMF¡¢²¤½£Ä¶Ì¾Ìç¤Ø°ÜÀÒ¤â¡© ´ü¸Â¤Ï£¹·î£²Æü¡¢¡Ö¤Þ¤À³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal Primeur¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥±¥Í¥È¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤Ï¡Êº£²Æ¤Ë¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¡Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¤À¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Î³ÍÆÀ¤Ï¼êÃÙ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢NEC¤Î¥³¥¦¥À¥¤¡¦¥µ¥Î¤À¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î21ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¸½ÃÏ£¹·î£²Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
