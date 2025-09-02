LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¤¬¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·NY¹ßÎ×¡ª¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÅ·²¼¼è¤ê¤Ë¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤â
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡ÊµÜÏÆºéÎÉ¡Ë¤¬¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÇNY¤Ë¡ª¡õ°ÊÁ°¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Á¥§¥êー¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢
¢£LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢NY¤Ç¥æ¥ó¥¸¥ó¤È¸ÅÃå²°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª
¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç¡Ù¤ÎËÌÊÆ¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿LE SSERAFIM¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÏInstagram¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÂ³¡¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î21Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 K-WORLD DREAM AWARDS¡Ù¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿SAKURA¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
6·î¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥Á¥§¥êー¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿SAKURA¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿ºÇ¿·Åê¹Æ¤Ç¤Ï¹õÈ±¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥½½Ð¤·¾æ¤ÎÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢HUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¸ÅÃå²°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹õÈ±¤ÎºéÎÉ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹õÈ±µÜÏÆºéÎÉ¤Á¤ã¤óÅ·²¼¼è¤ê¤Ë¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¹õÈ±µ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¡ÖµÜÏÆºéÎÉin¥¢¥á¥ê¥«ÎÉ¤¹¤®¡×¡Öº£¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¡¢¥Ó¥¸¥å¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹õÈ±¤¬ÊªÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£