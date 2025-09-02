お笑いトリオ『ぱーてぃちゃん』の信子がレースクイーンの衣装を披露。プロ直伝のセクシーポーズでファンを虜にした。

【映像】GTカー初搭乗→お尻がハマるハプニング（実際の様子）

スーパーGT 第5戦の決勝レースを金子きょんちぃと信子が鈴鹿サーキットに直接取材。到着後、2人はそれぞれ衣装チェンジを行った。

すると信子は、白と水色を基調としたレースアンバサダーの衣装に身を包み、普段とは違う黒髪ロングの清楚な姿で登場。ファンたちはコメント欄で「黒髪ロング信子」「かわいいなw」「信子かわいい」と大いに盛り上がった。

8月29日に放送された番組の企画は、レースアンバサダーになりきって“お客さんに気付かれず潜入できるか”というもので、ピットウォークに参加した信子は、お客さんたちで溢れるレース会場に歩いて登場。すると、イタズラ好きの金子きょんちぃが「会場にいる皆さん、信子を探してほしい」と場内アナウンスで呼びかけ、難易度を一気に上げた。

しかし予想に反し、信子は全く気づかれず。整列したレースアンバサダーのセンターで傘を差し堂々とポージングしても、約1分間は完全にレースアンバサダーの一員として写真を撮られ続けた。最終的に、潜入から2分11秒後に「信子や」と正体が発覚。変装技術とイメチェンぶりに、スタジオも驚きを隠せなかった。

ネタバラシの際、金子きょんちぃが「すごく綺麗なお姉さんって感じ」と絶賛。「えっ！嬉しい！」と気分をよくした信子は、「どうも〜会場の皆さん！お土産です！」とお尻を突き出した魅惑のポーズを披露し大爆笑を誘った。

コメント欄でも「信子ノリいい！」「綺麗だったなー」「信子って綺麗だよなー」と普段とのギャップに魅了されたファンの声が相次いだ。

（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）