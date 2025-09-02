【山形天気】山形県では前線や暖かく湿った空気の影響により大雨となる所も 土砂災害などに注意・警戒 山形・全国の天気を画像で 気象庁
山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所があるでしょう。２日朝から３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
前線を伴う低気圧がオホーツク海を東北東へ進んでおり、前線上の日本海には別の低気圧があって東北東へ進んでいます。オホーツク海の低気圧は２日夜にかけて千島の東に、日本海の低気圧は津軽海峡付近を通って、３日にかけて日本の東に進み、寒冷前線が東北地方を南下する見込みです。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。
このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。
［雨の予想］
２日に予想される１時間降水量は多い所で、
村山 ４０ミリ
置賜 ４０ミリ
庄内 ４０ミリ
最上 ４０ミリ
３日に予想される１時間降水量は多い所で、
村山 ４０ミリ
置賜 ４０ミリ
庄内 ４０ミリ
最上 ４０ミリ
２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
村山 １００ミリ
置賜 １００ミリ
庄内 １２０ミリ
最上 １００ミリ
［防災事項］
庄内では、２日朝から３日昼前にかけて、村山、置賜、最上では、２日昼過ぎから３日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、３日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
