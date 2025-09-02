【レポート】RIMA（NiziU）や佐藤景瑚（JO1）ら豪華セレブリティが『ショーメ、自然美への賛歌』に集結

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUのRIMAやJO1の佐藤景瑚らが、9月1日から10月13日まで『大阪・関西万博 2025』のフランス館にて開催されるエキシビション『Chaumet, an Ode to Living Nature ショーメ、自然美への賛歌』のオープニングイベントに集結した。

■朝比奈彩、西野七瀬、板垣李光人、本田翼らも参加！

9月1日に行われたオープニングイベントには、ショーメCEOのチャールズ・レオンやアンバサダーである朝比奈彩をはじめ、西野七瀬、板垣李光人、本田翼ら豪華なセレブリティが集結し、記念すべき大阪万博でのエキシビションを祝福した。

エキシビション『Chaumet, an Ode to Living Nature ショーメ、自然美への賛歌』は、空間全体を眩い煌めきで演出し、自然主義の世界への没入体験を演出。現代と歴史的なジュエリーを融合させ、ショーメの歴史とメゾンにとって大切なテーマである“麦の穂” “ミツバチ”、そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのエンブレムを煌びやかに演出した特別展示となっている。

■豪華ゲストのコメント＆写真（※50音順）も到着！

朝比奈彩は、二の腕部分にスリットの入った白いドレス姿で登場。エキシビション『ショーメ、自然美への賛歌』を体験した感想を聞かれると、「ショーメの245年の長い歴史を体感できる展示になっています。ショーメの伝統や歴史が感じられるので、そういうところを皆さんにも見ていただけたら嬉しいです」と明かした。

板垣李光人は、デザイン性のあるオーバーサイズの白シャツをさらっと着こなし登場。ショーメの「自然への愛」というテーマにちなみ、自身が赤い糸で結ばれ、愛を感じるものを聞かれると「最近だと“みかん”。現場でいただいたり、自分でも購入するんですが、今冷蔵庫を開けるとオレンジ。ゼリーや飲み物含めみかん系で埋まっていて（笑）。昨夜も知らぬ間にみかんが入ったヨーグルトを購入していて、自分で自分が怖かったです（笑）。今はみかん愛に結ばれているのかなと思います」とエピソードを明かした。

大谷亮平は、ブラックのシャツをジュエリーに合わせ登場。エキシビション『ショーメ、自然美への賛歌』を体験した感想を聞かれると、「神秘的な場所で酷暑を忘れさせてくれる居心地の良い空間でした」と話した。

齊藤京子は、肩を覗かせたホワイトドレスを身につけ登場。着用しているジュエリーのポイントを聞かれると、「すごくスタイリッシュでありながら、とてもエレガントで。大事な人と着けたりするのも良いんじゃないかなと思いました」と話した。

JO1の佐藤景瑚は、黒のストレートパンツに白のジャケットを身に纏い登場。ショーメのジュエリーを身に着けて大阪で行きたいところを聞かれると、「万博を周れていないので周りたい。観光したい」と話した。

瀬戸康史は、Tシャツに白シャツをさらっと羽織り登場。ショーメの「自然への愛」というテーマにちなみ、自身が赤い糸で結ばれ、愛を感じるものを聞かれると、「妻です」と話した。

西野七瀬は、白のシャツワンピを身に纏い登場。エキシビション『ショーメ、自然美への賛歌』を体験した感想を聞かれると、「200年前に作られたティアラが展示されていてびっくりしました！ こんな綺麗に残っているんだなと思って。ごく貴重なものを見ることができて嬉しかったです」と話した。

早田ひなは、夏らしいストライプのキャミワンピース姿で登場。エキシビション『ショーメ、自然美への賛歌』を体験した感想を聞かれると、「入った瞬間から私が好きな青色に染まっていて。私は卓球を始めて21年になるんですけど、ショーメは200年以上の長い歴史があって、こういった場に行くことができて嬉しかったです。中に入ると六角形の和紙はハチの巣をモチーフになったと聞いて、日本のイメージも考えられて作られていて美しかったです」と話した。

ヒコロヒーは、前下がりのワンピース姿で登場。ショーメの「自然への愛」というテーマにちなみ、自身が赤い糸で結ばれ、愛を感じるものを聞かれると、「自分が好きなことをいっぱいするのが好き。好きなものを食べて飲んで…ということで、焼きそばへの愛とさせてください」と笑わせた。

本田翼は、ノースリーブジャケットにプリーツスカートを身に纏い登場。着用しているジュエリーのポイントを聞かれると、「ミツバチや巣をモチーフにしたアクセサリーを着用させていただいていて。多角的に光が反射するような、その人自身が発光するような、魅力が増すようなデザインになっていると思います」と話した。

愛希れいかは、さらりとしたノースリーブドレス姿で登場。着用しているジュエリーのポイントを聞かれると、「ネックレスのダイヤモンドが88面カットということで本当に美しい輝きを放っていて。レフ版効果のような、顔も明るく見えるのと、着けていて自分も自信を持てます。正六角形ということで、指輪は重ね付けできるのもポイントだなと思います」と話した。

柚希礼音は、オールホワイトのスーツをカッコ良く着こなし登場。エキシビション『ショーメ、自然美への賛歌』を体験した感想を聞かれると、「ショーメといえば200年以上の歴史があってナポレオン御用達ということで。私宝塚時代にナポレオン役をさせてもらったりしていたので、あのナポレオンさんが愛用していたショーメさんをこんなにいっぱい着用することができて本当に幸せな時間でした」と話した。

NiziUのRIMAは、美脚をスラっと出したミニドレスで登場。ショーメの「自然への愛」というテーマにちなみ、自身が赤い糸で結ばれ、愛を感じるものを聞かれると、「パッと思いつくのが“音”。音楽もそうですし、普段の生活音や自然音がヒーリングになっているので、私が愛しているのは“音”かなと思います」と話した。

※メイン写真：RIMA（NiziU）

■イベント情報

『Chaumet, an Ode to Living Nature ショーメ、自然美への賛歌』

09/01（月）～10/13（月・祝）大阪・関西万博2025 フランス館

※入場には『大阪・関西万博 2025』のチケットが別途必要

