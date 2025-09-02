Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×3°Ì¤ò3½µÏ¢Â³¥ー¥×¡¢¾¾Åçµ±¶õ¤¬22°Ì¡¡¹ñºÝÂç²ñ¡È8¶¯Æþ¤ê¡É¤ÎÂ¼¾¾ÍºÅÍ¤¬73°Ì¤ËÉâ¾å¡ÃÂîµåÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯Âè36½µ¡Ë
¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï2Æü¡¢2025Ç¯Âè36½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¡ÖWTT¥Õ¥£ー¥Àー¡¦¥ª¥í¥â¥¦¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï4Áª¼ê
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â°Ì¤Î3°Ì¤ò¥ー¥×¡£¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬22°Ì¡¢¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬23°Ì¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¡Ë¤¬27°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢4Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×30Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±§ÅÄ¹¬Ìð¡Ê¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¡Ë¤Ï34°Ì¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÁ¡Ê¶âÂô¥Ýー¥È¡Ë¤Ï36°Ì¡¢µÚÀî¿ð´ð¡Ê²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤¬55°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡ÖWTT¥Õ¥£ー¥Àー¡¦¥ª¥í¥â¥¦¥Ä¡×¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Â¼¾¾ÍºÅÍ¡ÊÌ¸ÅçÀ°·Á³°²ÊÉÂ±¡¡Ë¤¬Á°²ó¤«¤é8¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢73°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
74°Ì¤Ë¤Ï茺ÅÄ°ìµ±¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¡¢81°Ì¤ËµÈÂ¼¿¿À²¡ÊSCO¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢87°Ì¤ËµÈÂ¼ÏÂ¹°¡Ê¥±¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ë¡¢99°Ì¤ËµÈ»³Î½°ì¡ÊÆüËÜÂç¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜÃË»ÒÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¡Ê2025Ç¯9·î2Æü¹¹¿·¡Ë
¢£¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤ÎÃË»ÒÆüËÜÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
3°Ì ¡Ê-¡Ë¡§Ä¥ËÜÃÒÏÂ
22°Ì¡Ê-¡Ë¡§¾¾Åçµ±¶õ
23°Ì¡Ê-¡Ë¡§¸Í¾åÈ»Êå
27°Ì¡Ê-¡Ë¡§¼ÄÄÍÂçÅÐ
34°Ì¡Ê-¡Ë¡§±§ÅÄ¹¬Ìð
36°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÅÄÃæÍ¤ÂÁ
55°Ì¡Ê-¡Ë¡§µÚÀî¿ð´ð
73°Ì¡Ê¢¬¡¡81°Ì¡Ë¡§Â¼¾¾ÍºÅÍ
74°Ì¡Ê¢¡¡72°Ì¡Ë¡§茺ÅÄ°ìµ±
81°Ì¡Ê¢¡¡80°Ì¡Ë¡§µÈÂ¼¿¿À²
87°Ì¡Ê-¡Ë¡§µÈÂ¼ÏÂ¹°
99°Ì¡Ê¢¡¡83°Ì¡Ë¡§µÈ»³Î½°ì