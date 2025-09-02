嵐の櫻井翔さん、相葉雅紀さんが「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に登場しました。



【写真を見る】【 櫻井翔 × 相葉雅紀 】 「宇宙人役」でＣＭ共演 撮影時は「嵐の曲を聴きながら思い出を語っていた」



株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、櫻井翔さん、相葉雅紀さんが地球にやってきた宇宙人役、天海祐希さんが2人と出会うセブン-イレブン店舗のオーナー役で出演する新CMを9月3日(水)より順次放送開始します。







登壇すると櫻井さんは‟昨日は生放送を終えた後、セブン-イレブンに立ち寄りまして、晩酌のお供も買って、気持ちを高めてまいりました”と挨拶。相葉さんは‟撮影を通じて嬉しかったのが、セブン-イレブンの制服を着たこと。めちゃくちゃテンションが上がりました”と笑顔を見せました。

今回、2人がＣＭで演じるのは「宇宙人」。櫻井さんは‟最初に説明いただいた時に「今回、宇宙人になってもらいます」から始まった。撮影で監督から「すみません。人間っぽいです」って言われて、宇宙人っぽさを表現するのに苦労した”と戸惑いを見せつつ、‟世界観が独特な面白いＣＭに仕上がったなって思います。”と満足げな表情。







相葉さんが‟セブン-イレブンさんのＣＭって商品を食べて、「美味しい」とかだと思うんですけど、一切なかった”と続くと、櫻井さんは‟台詞を発していない”と苦笑していました。

今後のＣＭについて櫻井さんは‟今回のＣＭはエピソード０で、地球に降り立って間もないので、言葉を覚えていって、どんな成長をしていくのか見守ってほしい。、相葉さんは‟どっちがバイトリーダーになるのか楽しみ。”とそれぞれ期待を寄せました。

お気に入りのシーンについて尋ねられると、櫻井さんは‟相葉くんのワンショットのシーンで、ベーカリーの前で「ほわほわ」ってやっているんですけど。そのシーンが好きで、その時モニターで相葉君のほわほわを見ていた。僕もほわほわしました”と明かしました。

久しぶりの2人での撮影。撮影時のエピソードを聞かれると、櫻井さんは‟「最近、パスポートの更新した」とかどうでもいいことを話していた”と振り返ると、相葉さんは‟嵐の曲をかけながらテンションを上げながら撮影をしていた”と回顧。





櫻井さんは‟宣伝じゃないけど、「ウラ嵐マニア」っていうカップリング曲が集まったアルバムを2人で一曲ずつ聴きながら思い出を語っていました。”と語ると、相葉さんは‟「こんな曲、あったけ？」ってね。一緒に嵐の曲を聴くと楽しい”と満面の笑み。続けて、‟5人だったら、申し訳なくて現場でかけれないけど、翔ちゃんと2人だったらまあいいかなって”と撮影の裏側を明かし、仲の良さを見せました。



【担当：芸能情報ステーション】