2日11時現在の日経平均株価は前日比101.38円（0.24％）高の4万2290.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1234、値下がりは322、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を18.64円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が11.82円、三菱商 <8058>が7.70円、三井物 <8031>が5.60円、東エレク <8035>が5.57円と続く。



マイナス寄与度は47.61円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が18.91円、ファナック <6954>が5.91円、良品計画 <7453>が3.98円、中外薬 <4519>が3.65円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は陸運、情報・通信、機械の3業種にとどまっている。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、ガラス・土石、卸売、海運、鉄鋼、鉱業と続いている。



※11時0分6秒時点



株探ニュース

