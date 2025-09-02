男性の体臭に関する投稿で炎上し、所属していた芸能事務所を契約解除となった元フリーアナウンサー川口ゆり（30）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。現在の心境をつづった。

川口は「乗り越えたと思う」と書き出し、「この一年で環境や人間関係が大きく変わって、ひょんなことからアメリカを旅したり、日本で新たな出会いや再会に恵まれて仕事に向き合えたりとトータルとても幸せだった。けど一時期は本当にきつかった。9月に入って今ようやく少し楽に」と回想。「30歳の最後の一ヶ月。穏やかに幸せに」とつづった。

続く投稿では「人生諦めたくなるほど苦しい夜も何度かあった(最近も)。悔しい出来事は一年で山ほどあったし、頭では処理していても心の奥底で未消化の感情はいまだに多少ある」と振り返りつつ、「結果たどり着いた今の環境が本当にありがたいと胸張って言えるのが不思議。強がりではなく本当に思えてる。私だけの幸せを噛み締めてる」としみじみと思いをつづった。

川口は昨年8月、Xで「男性顧客向けの美容事業をますます頑張りたいな」と美容事業にも携わる身としての意気込みを示す中で、「夏場の男性の匂いや不摂生してる方特有の体臭が苦手すぎる」「常に清潔な状態でいたいので1日数回シャワー、汗拭きシート、制汗剤においては一年中使うのだけど、多くの男性がそれくらいであってほしい…」と本音を吐露し、賛否両論を巻き起こしていた。