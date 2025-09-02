32ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¼ã¤¤½÷À¤«¤é¤Î¥¥Ä¥¤°ì¸À¤Ë¡ÖÊ¿À®£±·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¤ÏÃý¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê32¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤¤½÷À¤«¤éÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿»×¤ï¤Ì°ì¸À¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«µÔ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖApex Legends¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¼«¿È¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤â³«ºÅ¤·¤¿»³ËÜ¡£¡ÖÌîÎÉ¤ÇVC¤Ä¤±¤ÆAPEX¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ø¤¦¤ë¤»¤§¥Ð¥Ð¥¢¡Ù¤Ã¤Æ¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤òµ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿À®1·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¤ÏÃý¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤(¾Ð)¡×¤ÈÃ²¤¯¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤È¡¡¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤óÀ¼¤òÄ°¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¡¤É¤ì¤À¤±Âº¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖVC¤Ç»³ËÜºÌ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤é´ò¤·¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤¹¤ë¤ï¡×¡ÖÊ¿À®1·å¥¬¥Á¥¸¥¸¥¤¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¥³¥áÍó¤â¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¤È¥¬¥Á¥¸¥¸¥¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¼Â²È¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£