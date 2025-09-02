パドレスのアダムが負傷か

米大リーグ・パドレスのジェーソン・アダム投手がアクシデントに見舞われた。1日（日本時間2日）の本拠地オリオールズ戦に登板したが、投球後に倒れこんだ。負傷したようでそのまま降板し、米ファンからも悲鳴が上がった。

6回途中から登板し、7回もマウンドに上がっていたアダム。1死一塁からヘンダーソンが遊撃への打球を放った時だった。打球に反応するも、足を痛めたのか苦悶の表情を浮かべてマウンドに崩れ落ちた。球場は騒然とした雰囲気となり、そのまま立ち上がることができなかったアダムは降板となった。

この試合前まで64試合に登板して8勝3敗、防御率1.81。チーム最多の29ホールドをマークするなどブルペンを支えてきた。それだけにX上では「幸運を祈る」「ああ、アダムが気の毒。見た感じとても酷そうだし、彼もすぐにそう思ったみたい」「これは最悪だ」「嘘だろ、アダム……」「どうやってあんな風に倒れたんだ、どうやって」「おそらく今シーズン絶望だろう。気分が悪い」「『何かが弾けるのを感じた』って言葉に、心が沈んだ。アダムに同情するよ。本当に最悪だ」などと米ファンから悲鳴が上がっていた。

パドレスはナ・リーグ西地区で首位ドジャースと優勝争いを繰り広げている。アダムが離脱となれば、大きな影響を及ぼしそうだ。



（THE ANSWER編集部）