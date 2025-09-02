ÌîÂôÄ¾»Ò¡¢ÂçÊª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¡ÖÈó¼Ò¸òÅª¡×¤È¼ÂÌ¾¤Ç¸ÀµÚ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤Ç°ì»þµ¢¹ñÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Óµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀ³Ê¤ò¡ÖÈó¼Ò¸òÅª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ïµ´±Û¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÌîÂô¤ÎÈ¾À¸¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
88Ç¯¡Á91Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÌîÂô¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢À¶¿å¥ß¥Á¥³¤é¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
µ´±Û¤Î2¿Í¤¬¶¦±é¼Ô¤ÎÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢µ´±Û¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¡Ê¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¡ËÆâÂ¼¡Ê¸÷ÎÉ¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÌîÂô¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¼Ò¸òÅª¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î2¿Í¤ÏÂçºå¤«¤éÍè¤Æ³Ú²°¤ÇÈè¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤È¥ß¥Ã¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ë¤È¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÊÆî¸¶À¶Î´¡Ë¤Ï¡ÈÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥¥ã¥Ã¥¥ã¤·¤Æ¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊÆâÂ¼¤Ï¡Ë¤½¤³¤ËÀäÂÐÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¡¢Èó¼Ò¸òÅª¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¥Ý¥Ä¥Ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤È»ä¤È¥ß¥Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï3¿Í¤Ç¤¹¤´¤¤¥¥ã¥Ã¥¥ã¤·¤Æ¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³¤±¤¿¡£