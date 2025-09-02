4月に脳梗塞を発症したことを報告したお笑いコンビ、入間国際宣言の千葉ゴウ（39）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。仕事復帰を報告した。

千葉は「お久しぶりです。この度明日から復帰する事になりました！」と、2日に都内劇場で行われるイベントに出演することを報告。「マジで関係者の皆さん、先輩後輩、川瀬の家達ありがとうございます とりあえずゆっくりゆっくり治して行こう思います」とつづった。

この投稿に、先輩お笑いコンビ、ゆにばーすの川瀬名人は「まあまだリハビリ段階です ショック療法です ここからです」とコメント。レインボのジャンボたかおは「お帰りなさいませ！ゴウさん！パチンコリハビリお付き合いします！」とメッセージを送り、ほかにも芸人仲間やファンから祝福コメントが相次いだ。

千葉は4月2日、自身のXで「お久しぶりです！ 脳梗塞になっちゃいました 1月31日にサウナに入り その後あれ？ ってなって気づいたら3月下旬まで入院してました！ まだ治せてないし失語症ですわ！ 僕はまだ休むと思います」と報告。5月24日には「退院後、1ヶ月半？ くらい立ちました 少しは変わってるかな〜〜」と自撮り写真をアップして近況を伝えていた。