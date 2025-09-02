B-DASHが「X-DASH」に改名 「亡きGONGONも悲しむだろうと思い、バンド名を変更する」
ロックバンド・B-DASHが、11月に開催されるライブを機に、バンド名を「X-DASH」へと変更することを発表した。B-DASHの元メンバーであるTANAMANおよびARASE、SOTA、IMANISHIの4人が中心となり、『スガ兄さん追悼集会』と題したライブを11月8日と17日に開催する。
【Xより】バンドによるX-DASHへの改名の経緯報告【全文】
このライブは、2024年に死去したB-DASHのギターボーカル・GONGONさんの追悼の意を込めたもので、当初はB-DASH名義での開催を予定していた。しかし、GONGONさんの遺族より、バンド名「B-DASH」に関する商標権について申し入れがあり、同名の使用が不正競争防止法などに抵触する可能性があるとの通知が届けられたという。
バンドは、「このライブにおいてB-DASHのバンド名を使用することは、商標権を侵害するにも不正競争防止法に違反することにもあたらないと考えております」としながら、「争うことは、亡きGONGONも悲しむだろうと思い、バンド名を変更することを決定いたしました」と説明している。
メンバーは、「皆様には突然のお知らせとなりますが、これからも変わらぬ応援をいただけたら幸いです」とコメント。今後はX-DASHの公式Xで情報発信をしていくとしている。
『スガ兄さん追悼集会』は11月8日に大阪・ROCKTOWN、11月17日に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催される。
