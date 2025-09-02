「ちいかわ」デザインの上履きが登場 「ヒラキ」が4年ぶりにキャラクター商品を発売
ヒラキは、人気キャラクター「ちいかわ」をデザインした上履き（全4色）を、6日より発売する。公式オンラインストアは1日から先行受注を開始している。同社にとっては、ディズニー・ピクサーに次いで4年ぶりのキャラクター商品の発売となる。
【写真】インソールにハチワレが…『ちいかわ キッズ上履き』サックス
同商品は、長年支持されている「ヒラキの上履き」の品質をベースに、子どもが毎日を楽しく過ごせるよう、細部までこだわった。ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガのキャラクターがつまさきにプリントされた全4色展開で、インソールには、それぞれのキャラクターのシルエットがデザインされている。左右のインソールを合わせると一つの絵柄になるので、左右を履き間違えるのを防ぐ。
成長期の足に合わせた、ゆったりとしたつまさき設計で、締め付け感を軽減。屈曲性に優れたやわらかなラバーソールが、歩行時の負担を軽減し、快適な履き心地を提供する。中底にはクッション材をたっぷりと使用し、足への衝撃を吸収。通気性が良く耐久性があるキャンバス生地を使用し、毎日履ける丈夫な上履きに仕上げた。
