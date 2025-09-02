40・50代が持ちたい「上品バッグ」→【ハニーズ】に売ってた、、！

デイリーに使うバッグは手に取りやすい価格がうれしいけれど、40・50代なら、大人にふさわしい上品さも大切にしたいところ。そんな願いを叶えてくれそうなのが、【ハニーズ】のバッグです。5,000円以下とは思えない、落ち着きのある高見えデザインが多数ラインナップしているんです。今回は、通勤から休日のお出かけまで使いやすく、コーディネートをきれいにまとめてくれる上品バッグをセレクトしました。バッグを新調したいと考えている、40・50代はぜひチェックしてみてください。

洗練デザインの配色バッグ

【ハニーズ】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

クラシカルな配色のバッグは、高見えするレザー調素材が上品な雰囲気です。リップを収納できる大きさのミニケースが付属しており、オシャレさだけでなく機能性も兼ね備えています。取り外し可能なショルダー付きで、シーンに合わせて2WAYで活躍。デニムを主役にしたカジュアルなコーデに合わせても、大人の品格を引き立ててくれそうです。

通勤にも頼れるハンドルトート

【ハニーズ】「ハンドル２ｗａｙトート」\4,980（税込）

縦型スクエアのシンプルなフォルムが特徴のトートバッグ。ちらりと覗くアクセントカラーがさりげなくオシャレです。長さが異なる2種類のハンドルが付いており、手持ちと肩掛けの両方に対応できるのが便利。カードが入るポーチやタブレット対応のクッションポケットなど、持ち物の整理に役立つ機能性も充実している様子。レザー調素材の上品な質感で、オフィスから休日スタイルまで幅広くマッチしそう。

スタイリッシュさを添えるハンドバッグ

【ハニーズ】「３層ハンドバッグ」\4,980（税込）

コードを巻き付けたようなハンドルがアクセントになった、3層構造のバッグ。ほどよい可愛らしさを感じさせつつも、全体はすっきりと洗練された印象のデザインです。前後にはマグネット付きポケット、中央はファスナー仕様で使い勝手も良さそう。底鋲付きで、汚れを防ぎやすいのも魅力です。

きれいめにきまる金具付きスクエアトート

【ハニーズ】「金具付スクエアＡ４トート」\4,980（税込）

縦長のスクエアフォルムに、ベルトモチーフをアクセントにしたデザイン。品のある金具使いで、落ち着いた雰囲気に仕上がっています。サイドにはスナップボタンが付き、荷物の量に応じて調整できるのも実用的。A4サイズが入るので、通勤時に活躍すること間違いなしかも。きれいめスタイルや大人カジュアルにも相性抜群です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu