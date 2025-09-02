「テニス・全米オープン」（１日、ニューヨーク）

女子シングルス４回戦で第２３シードの大坂なおみが第３シードで２３年大会覇者のコリ・ガウフ（米国）を６−３、６−２のストレートで破り、準々決勝に進出した。大坂は２３年７月の出産から復帰後の四大大会で初の８強入り。次戦は第１１シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）と対戦する。

大坂は第１セット第１ゲームをバックハンドの強打で押していきなりブレーク。その後も得意のサービスで流れをつかんだ。第９ゲームもバックハンドからの鋭いショットでブレークし、６−３で先取した。

第２セットもネットプレーに活路を見いだそうとする相手に冷静に対処。第６ゲームはフォアハンドの強打でブレークするなど圧倒した。

中継したＷＯＷＯＷのインタビューでは「勝ち負けよりも笑顔で、そして自分のできるベストのプレーがしたかった。それがこの結果につながって本当に幸せ」と振り返った大坂。一昨年大会覇者のガウフが相手。「もちろん相手はココ。彼女は最も人気があって米国人ではシード最上位の選手。とても楽しかった」と会場の熱気を満喫した。

出産後、四大大会では初めての８強入り。これまでとの違いを問われると「もう自分には何も期待していない。集中してプレーして、それで勝てたらグレート。勝てなかったらベストを尽くしていないだけ」と落ち着いた表情で話した。