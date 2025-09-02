元KAT-TUNの中丸雄一（42）の「アパ不倫」が週刊文春の電子版に報じられたのは2024年8月7日のこと。それから1年あまりが過ぎた25年9月1日、世間を仰天させる発表があった。中丸が同誌で連載を始めるというのだ。

週刊文春は8月11日号で大幅リニューアルを行うことをすでに発表していたが、1日に「文春オンライン」のページに掲載された「新連載ラインナップ」には、東野圭吾らそうそうたる作家陣に交じって中丸の名前が。連載名を見ると、タイトルは「推して推されて」だ。

「わずか1年前にスクープされた週刊誌で連載を始めるということでファンからは《いや〜今年最大の「まじっすか」が出ました笑》《中丸、全てを失う原因になった文春で連載始まるの草》といった、生温かい“祝福の声”がX（旧ツイッター）に上がっています。文春オンラインのページでは『中丸雄一』という表記の横に『どうして僕が文春で連載を…』というキャッチコピーが添えられていることもあってか、《今、あなたはなぜ連載をしているのかを語るだけです》とのツッコミも寄せられています」（スポーツ紙芸能デスク）

「災い転じて福となす」とも「恥の上塗り」とも考えられる冗談のような展開だが、週刊誌芸能記者は中丸の連載開始を「見事な作戦」と絶賛する。

「週刊誌業界には、『連載担当者のスキャンダルは報じない』という不文律とでも言うべきものがあります。よって、連載が続く限り中丸さんは週刊文春からはスキャンダル記事が出ないというということになります。週刊文春以外の記者の目には注意する必要はありますが、週刊誌最強の週刊文春の関係者になってしまえば“安全圏”に入れますからね」

すでに懲りているとは思うが、週刊文春で連載が続く限りは羽を伸ばせる……なんてことは、ゆめゆめ考えないように。

