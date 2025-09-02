食楽web

●『ハウス食品』からエビの旨みをきかせた新作のルウカレー「レッドカレー」が発売。昨年秋冬に限定発売されたホワイトカレー、ブラックカレーに加え、赤色が仲間入りしました。

昨今、様々なカレー専門店が人気を博していますが、その中でも、一ジャンルとして確立している海老カレーは、海老の濃厚な旨味と高級感が相まって、唯一無二の存在感がありますね。

「レッドカレー＜中辛＞」

専門店で楽しむものというイメージのある海老カレーを家庭で気軽に楽しめるルウカレーに落とし込んだ、そんな“特別感”を得られる新商品「レッドカレー＜中辛＞」が、『ハウス食品』より発売されました。

昨年限定販売した「ホワイトカレー」、「ブラックカレー」に次いで、食卓を彩るカラーシリーズとして仲間入りを果たした「レッドカレー」ですが、注目したいのは赤色というカラーリングだけでなく、海老の風味をきかせたその味わい。完成までに約300回の試作を重ねたという開発陣渾身の一品なのです。

味の主軸として、エビのパウダーやエキスでえびの旨みを表現。そこに海老の旨みと相性のよいスパイス（クミンやマスタード）を使い、えびの風味が引き立つおいしさに調整されています。

フライパン調理で完成！ 海老の旨みたっぷりの「レッドカレー」

◎材料（4皿分）

レッドカレー（中辛）……1/2箱

むきえび（特大・生or冷凍）……300g

玉ねぎ…中1個

サラダ油……大さじ1

水……400ml

◎作り方

1．玉ねぎは５ｍｍ幅の薄切りにする。

2．フライパンにサラダ油を中火で熱し、1の玉ねぎを入れ、玉ねぎがすき通るまで炒め、むきえびを加えてえびの色が変わるまで１分半～２分程度弱火～中火で炒める。

3．水を入れ、沸騰したらあくを取り、弱火～中火で約5分煮込む。

4．いったん火を止め、ルウを割り入れて溶かし、再び弱火で時々かき混ぜながらとろみがつくまで約10分煮込む。

海老の風味とスパイスのバランスが心地よく、最近中辛を食べられるようになった子どもにも好評でした

火の通りが早いえびを使っているので、フライパン調理で、平日夜のスピードも叶います。なにより、簡単に作れたのに高級感と特別感の両方を演出できるのがお見事！

一口食べれば、ふわっと広がるえびの風味とスパイスの余韻。まさに「海老カレー」という名にふさわしい高級感ある味わいで、パクチーやレモンを添えたくなりました。タイカレーやスープカレーとはまた違った、海老カレーの魅力を楽しめますよ。

海老以外にも、シーフードミックスや鶏肉を使っても良いですし、レンズ豆など豆カレーにも合いそうだなと感じます。

白・黒・赤で選べる“映えカレー”

2024年秋冬の限定商品として話題となった「ホワイトカレー」と「ブラックカレー」も通年販売となり、白・黒・赤の三種がそろったらとても華やかなおうちカレーを楽しめそうですね。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●DATA

ハウス食品

https://housefoods.jp/index.html