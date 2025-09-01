乃木坂46筒井あやめ、川崎桜＆菅原咲月と誌面で初共演！後輩2人のファッションもプロデュース

乃木坂46・筒井あやめが、9月1日発売の『bis』2025年秋号の表紙に登場。また、ペアで今号の裏表紙を飾った後輩の川崎桜、菅原咲月と誌面での初共演も実現した。

【写真】ドキッとするまなざしを見せる筒井あやめのソロSHOTなども公開

川崎と菅原は、筒井との3ショットの撮影やトークに加え、2人のスタイリングからヘアメイクまでを筒井がプロデュースするファッション企画にも登場。筒井を敬愛してやまない2人は、今回の3人での撮影をとても楽しみにしていたそうだ。

筒井プロデュース企画では、2人の“新しい輝き”にフォーカス。川崎は、全身ブラックにリムレスメガネで強い女の子をイメージ。菅原は、ダボッとしたパーカーにシャツとプリーツミニを重ねて、海外のスクールガール風に変身した。

2人をプロデュースした筒井は、「後輩の2人と一緒に撮影できて、すごく感慨深くてうれしかったです。2人のプロデュース企画では、ふわふわしたさくたんも好きなんですけど、ダークな雰囲気のさくたんも見てもらいたいと思って考えました。華奢な咲月にはオーバーサイズのパーカに短めのボトムスを合わせて、スクールガール風にしてみました」と喜びを語った。

3人でのトークでは、筒井から見た川崎・菅原の魅力や、川崎・菅原だけが知っている筒井の秘密など、和気あいあいとしたエピソードが満載。初めての3人のファッション誌共演をぜひ誌面でチェックしてみてはいかがだろう。

※川崎桜の「崎」は立つ崎