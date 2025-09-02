リヴァプールが誇るイングランドの逸材は新天地が決定した。



1日、アストン・ヴィラはリヴァプールから22歳のU-21イングランド代表MFハーヴェイ・エリオットを獲得したことを正式発表した。



フラムの下部組織で育ったエリオットは同クラブでトップチームデビューを飾ると、2019年7月にはリヴァプールへの加入を決断。20-21シーズンにブラックバーン・ローヴァーズへのレンタル移籍を経験したエリオットは翌シーズンからリヴァプールに復帰。同クラブではここまで公式戦通算136試合に出場するなどクラブの期待の若手として活躍。しかし昨季は怪我の影響もあり、序列は低下し、プレミアリーグでの先発出場もわずか2試合と出場機会は限定的に。それでもUEFAチャンピオンズリーグでは5試合で3ゴールと勝負強さもみせた。



そんなエリオットだがアストン・ヴィラ加入が決定。買取義務付きのレンタル移籍で買取価格は3500万ポンドになる模様。なお契約には買い戻し条項も付随しており、将来的なリヴァプール復帰の可能性も残しているようだ。



出場機会確保のため移籍の噂が流れていたエリオット。新天地アストン・ヴィラでどのような活躍を見せてくれるのだろうか。