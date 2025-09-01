とちぎテレビ

この夏の暑さについて、宇都宮地方気象台のデータによりますと、宇都宮は「統計史上最も暑い夏」だったことがわかりました。また熱中症の疑いで搬送された人の数も２０１０年以降、２番目に多くなりました。

宇都宮地方気象台によりますと宇都宮の２０２５年６月から８月までの平均気温は、速報値で２６．８℃で、観測史上最も高くなったことがわかりました。

これまでの観測史上１位だった２０２４年と２０２３年の２６．１℃より、０．７℃高くなっています。

県内では、８月５日に佐野の最高気温が観測史上２番目に高い４０．２℃を記録するなど３５度以上の猛暑日が相次いでいて、宇都宮では２０２５年に入ってから８月３１日までに、猛暑日の日数が２６日と統計史上最も多くなっています。

気象台はこの記録的な高温の原因について、寒気と暖気の境目である偏西風が平年より北を流れていたため、日本の上空が暖かい空気に覆われやすかったことなどをあげています。

また県によりますと、県内で熱中症の疑いで搬送された人の数は、２０２５年６月から８月までに速報値で１，３２２人でした。２０２４年の同じ時期の確定値と比べると２４１人増えていて、現在の統計の取り方になった２０１０年以降２番目に多くなりました。

症状別では、亡くなった人が２人入院が必要な「重症」が３３人などとなっています（「中等症」が５２０人「軽症」が７６７人）。

また、年齢別では、「６５歳以上」の高齢者が７２１人と全体の約５割以上を占めたほか、「１８歳以上６５歳未満」が４７０人などとなっています（「７歳以上１８歳未満」が１２３人「７歳未満」が４９人）。

県消防防災課の担当者によりますと、屋外か屋内かに関わらず誰でも熱中症になる可能性はあるといい、引き続き適切なエアコンの使用や、こまめな水分や塩分の補給など対策を呼びかけています。

この暑さのなか県内ではにぎわいを見せた所もあります。

採石場跡地を活用した宇都宮市にある大谷資料館。地下３０メートルの坑内の気温は、８月でも１５℃ほどであることから多くの人が訪れました。８月の来館者の数は、約９万８，０００人と、２０２４年の同じ時期より１万人ほど増え、史上最も多くなったということです。

また、真岡市にある屋外プール「一万人プール」では、今シーズンの営業期間である３１日までの４５日間で１７万８，０００人余りの人が訪れ、過去２５年間で３番目に多くなりました。

今後の暑さについて、気象庁の３か月予報では、関東甲信は９月と１０月について平年より気温が高いと予想されています。