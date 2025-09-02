日本テレビ系刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の警部補「山さん」役で知られる俳優の露口茂（つゆぐち・しげる、本名同じ）が４月２８日、老衰のため都内の自宅で死去したことが分かった。９３歳だった。葬儀は近親者で行った。

露口さんが演じた「太陽に―」の「山さん」こと山村精一警部補は七曲署のナンバー２として、石原裕次郎さん演じた「ボス」を支える役どころ。冷静沈着な洞察力と鋭い推理力を武器に人気を博した。

１９９４年のテレビ朝日系スペシャルドラマ「終着駅シリーズ」第４作を最後に俳優業からは遠ざかっており、９５年のスタジオジブリのアニメ映画「耳をすませば」で猫の男爵・バロンの声を務めて担当して以来、目立った活動はなかった。２０１３年には週刊誌の取材に応じ「役者としてもう一度とは考えていない」と引退状態であることを明かしていた。

東京都出身。戦争で疎開した愛媛・松山で少年時代を過ごした。愛媛大を中退し上京。俳優座養成所では同期の田中邦衛さん、山本學らとしのぎを削り、劇団新人会を経て６０年に劇団俳優小劇場の立ち上げに参加。舞台を中心に活動していたが、今村昌平監督の「赤い殺意」「人間蒸発」など映画にも進出するようになった。

６７年のＮＨＫ「文五捕物絵図」以来、テレビに活躍の場を移し、７２年にスタートした「太陽に―」では初回から山村精一警部補役で出演。裕次郎さんが入院で休演した際は、「ボス」の代わりに捜査の陣頭指揮をとるなど、七曲署には欠かせない存在だった。山さんは同ドラマの最後の殉職者であり、殉職する８６年４月までの１３年９か月、６９１話にわたって「太陽に―」を支えた。二枚目というだけではなく、生きてきた年輪がにじむ、濃淡のある演技に多くの支持が集まった。

声優としても活躍し、英国のテレビドラマで、ＮＨＫで放送されていた「シャーロック・ホームズの冒険」では主人公ホームズの声を担当。「耳を―」のバロン役も、宮崎駿監督からのラブコールを受け、低く深みのある声で名物キャラクターとなった。

晩年は妻と都内の自宅でマイペースに暮らしており、娘夫婦や孫に会うことを楽しみにしていたという。かつての名俳優は、ひとりの家族思いの男に戻り、その生涯を終えた。