RIIZE、デビュー曲『Get A Guitar』が日本レコード協会のストリーミング部門「ゴールド」認定獲得

ボーイズグループRIIZEが、日本でライジングスターを超えるトップアーティストとしての一面を披露した。

【写真】ショウタロウ、日常すらランウェイに

最近、日本レコード協会の発表によると、RIIZEの1stシングルの同名タイトル曲『Get A Guitar』は、7月基準で累計ストリーム数5000万回以上の作品に付与されるストリーミング部門「ゴールド」認定を獲得した。

これは、2023年以降にデビューしたK-POPボーイズグループ初の記録であるだけに、意味を加えた。

去る2023年9月にリリースされた『Get A Guitar』は、ファンキーな音楽とギターを弾きながら足を踏み鳴らすポイントダンスで世界中の音楽ファンから愛され、2024年にSpotifyで再生回数1億回達成、Melonの総合年間チャート入りおよび15カ月連続月間チャート入りなど、ロングランヒットした楽曲だ。

RIIZEは日本レコード協会の「第38回日本ゴールドディスク大賞」アジア部門の「ベスト3ニュー・アーティスト」選定された。

ほかにも、シングル・アルバム累積出荷量に関連するゴールドディスク部門で、2024年の日本1stシングル『Lucky』で「プラチナ」認定（25万枚以上）、2025年の1stフルアルバム『ODYSSEY』で「ゴールド」認定（10万枚以上）を受け、毎年着実に成長し続けている。

なお、RIIZEは世界22地域を巡回する初のワールドツアー「RIIZING LOUD」を開催中だ。来る9月13〜15日、東京の国立代々木競技場第1体育館で熱気を続ける予定だ。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。