映画「８番出口」自然災害を想起させるシーンに注意喚起
【モデルプレス＝2025/09/02】8月29日に公開された映画『８番出口』の公式X（旧Twitter）が、9月1日に更新された。自然災害を想起させるシーンについて触れ、注意を呼びかけた。
【写真】映画「８番出口」自然災害の描写に注意喚起
公式Xでは「映画『8番出口』ご鑑賞の皆様へ」と題し「本映画は、無限に続く地下通路を舞台としていますが、その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます」と内容について言及。「ご鑑賞にあたりましては、予めご注意いただきますようお願い申しあげます」と呼びかけた。
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作したゲーム『８番出口』を実写映画化。無限にループする地下通路を舞台に、プレイヤーが次々と現れる不可解な異変を見つけ“８番出口”を目指す姿を描く。『告白』（2010年）、『怪物』（2023年）などを製作した川村氏が監督・脚本を担当。二宮は、地下通路で異変を探し、８番出口を求める“迷う男”を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】映画「８番出口」自然災害の描写に注意喚起
◆映画「８番出口」注意喚起
公式Xでは「映画『8番出口』ご鑑賞の皆様へ」と題し「本映画は、無限に続く地下通路を舞台としていますが、その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます」と内容について言及。「ご鑑賞にあたりましては、予めご注意いただきますようお願い申しあげます」と呼びかけた。
◆二宮和也主演「８番出口」
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作したゲーム『８番出口』を実写映画化。無限にループする地下通路を舞台に、プレイヤーが次々と現れる不可解な異変を見つけ“８番出口”を目指す姿を描く。『告白』（2010年）、『怪物』（2023年）などを製作した川村氏が監督・脚本を担当。二宮は、地下通路で異変を探し、８番出口を求める“迷う男”を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】