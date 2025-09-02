櫻井翔＆相葉雅紀、互いの“プロ”ぶりを絶賛「スイッチが変わる」「自分とまったく違う表現」
5人組グループ・嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会』に新イメージキャラクターとして登壇した。
【写真】“ビッグサイズ”の名刺を持つ相葉雅紀＆櫻井翔
新テレビCMでは櫻井、相葉が宇宙人役、俳優の天海祐希がセブン-イレブンのオーナー役を演じながらコミカルな内容を展開している。
相葉は久々の2人での撮影を振り返ると「やっぱりプロ。キャッキャしながらも撮影にいけばスイッチが変わるのでやっぱりすごいな〜と」と櫻井の姿勢に感心したそうで、櫻井は照れ笑い。
そんな櫻井は「まったく同じですけど…リアクションのお芝居が基本になるのですが、同じリアクションを監督から説明されても表現がそれぞれ違っていて。自分とまったく違う表現を相葉くんがするので、プロだなぁ〜と」とうなずいた。
また、撮影は本社で本当のセブン-イレブンの店舗のような場所だったといい相葉は「陳列の良い見え方を研究する施設らしいんですけど、くまなくみたよね？こんな商品あるんだって」と興奮。在庫もすべてそろっていることから櫻井「めちゃくちゃ面白かったです。楽しかったです」と満喫した様子で明かしていた。
新テレビCM「宇宙人あらわる」篇。「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇は9月3日より順次放送開始。
