timelesz橋本将生、演じてみたい役柄明かす 10月には連ドラ初主演
【モデルプレス＝2025/09/02】timelesz（タイムレス）の松島聡・橋本将生が、9月1日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。演じてみたい役柄について語った。
【写真】橋本将生の真剣演技姿
この日は、フジテレビ系深夜バラエティー「タイムレスマン」（フジテレビほか／毎週火曜24時15分〜）での長セリフについてトークを展開。長セリフについて、橋本は「みんな良かったですね」と絶賛しつつも、「（菊池）風磨くんとテラ（寺西拓人）くんさすがでしたね」と特に2人の演技が印象に残ったという。また、松島は「全員違ってこんなにも変わるかってくらい」とそれぞれ演技が違ったと振り返った。
さらに松島から「やってみたい役、何かある？」と質問が上がる場面も。10月3日よりドラマ24枠にて「ひと夏の共犯者」（テレビ東京／毎週金曜深夜24時12分〜24時42分）の主演を務める橋本は「サイコパスとか、ヒール役やりたいですね」と悪役をやってみたいと口に。すると松島からは「医療系でも『ブラックペアン』の二宮くんみたいな役」と嵐の二宮和也が演じた「ブラックペアン」（TBS系）の「ちょっと性格が捩れている、でも深い愛があるみたいな」医師役を演じて欲しいともコメントが上がった。
一方、松島は演じてみたい役について「パブリックイメージがあると思うんです。松島聡といえばこういうイメージみたいな」と普段のイメージとは違うイメージの役を挑戦してみたいとコメント。すると橋本も「聡くんは、この優しいイメージだからこそ、逆にひどい人をやってほしい」と松島にヒール役も「似合いそう」と語っていた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1955294706709221531
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆橋本将生、菊池風磨＆寺西拓人の長セリフ絶賛
◆松島聡＆橋本将生、やってみたい役柄とは
【Not Sponsored 記事】