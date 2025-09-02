◇インターリーグ パドレス3―4オリオールズ（2025年9月1日 サンディエゴ）

パドレスは1日（日本時間2日）、本拠でのオリオールズ戦に1点差で敗れ、痛すぎる連敗を喫した。試合がなかったナ・リーグ西地区首位のドジャースとはゲーム差が2・5に広がった。

2点を先制された直後の2回裏、2四球で得た好機でジョンソン、アラエスの適時打で2点を返しすぐさま同点に。2―3と勝ち越された5回もすぐさまロレアノの適時打で試合を振り出しに戻した。

ところが、3―3で迎えた7回1死一塁で3番手・アダムがオリオールズ・ヘンダーソンの打球に反応した際、マウンド上で左足を負傷。その場に倒れ込み、立ち上がることができずカートで搬送され負傷降板した。

急きょ後を継いだ守護神・スアレスが2死一、二塁からビーバーズに右前適時打を浴び、勝ち越し点を与えた。粘りを見せていた打線もその後は追加点を奪うことができず、接戦を落とした。

チームは左足首を痛めていたメリルがこの日、負傷者リスト（IL）から復帰。ただ、正遊撃手・ボガーツは先月末に左足に自打球を受け骨折したことからIL入りしている。

さらに、この日の試合開始直前には不動のリードオフマン・タティスがハムストリングの負傷で急きょ、スタメンから外れた。

アダムもチームトップタイの65試合登板とブルペンを支えていただけに離脱となれば、ドジャースとの優勝争いに暗雲が立ちこめる。