えなこ、際どいミニTショットに視線集中「かなり攻めてる」「目のやり場に困った」
【モデルプレス＝2025/09/02】コスプレイヤーのえなこが1日、自身のInstagramを更新。ミニTシャツを着こなした際どいショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】えなこ、ギリギリ見えそうなミニT姿
えなこは「写真集発売まであと2日」と写真集「エピローグ」（集英社／9月3日発売）の発売を告知し、ミニTシャツにグリーンのビキニボトムス姿を披露。美しいバストやウエストラインが強調されたセクシーなショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「かなり攻めてる」「目のやり場に困った」「セクシーすぎる」「スタイル抜群」「可愛い」「破壊力」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆えなこ、写真集発売前の際どいショットで話題
