阿部サダヲ主演「しあわせな結婚」登場人物の年齢表現に一部誤り 公式が説明「随時修正、差替え作業を行っております」
【モデルプレス＝2025/09/02】俳優の阿部サダヲが主演、女優の松たか子がヒロインを務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「しあわせな結婚」（毎週木曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が、1日に更新された。本編に一部誤った表現があったことを報告した。
投稿では「番組よりお知らせ」とし「番組内で、登場人物の年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました」と説明。「現在配信中のものに関しましては、随時修正、差替え作業を行っております」と報告した。
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の幸太郎は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・ネルラとの運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。（modelpress編集部）
◆「しあわせな結婚」登場人物の年齢まつわる表現に誤り
◆阿部サダヲ主演「しあわせな結婚」
