¡¡ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Ç2022Ç¯9·î¡¢Æþµï¤¹¤ë¼«Î©»Ù±ç»ÜÀß¤ËÊü²Ð¤·ÃË½÷2¿Í¤ò¾Æ»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤È¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦²®ÌîÀµÈþÈï¹ð¡Ê70¡Ë¤Ï2Æü¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¡Ê°æ¸Í½Ó°ìºÛÈ½Ä¹¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢Èï¹ð¤Ï¿´¿ÀÁÓ¼º¤Ç·º»öÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤Ç¡¢´ÉÍý¿Í¤È¤·¤Æ½»¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿À¹À¿°ï¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê71¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢22Ç¯9·î30Æü¡¢¼«¼¼¤Ê¤É¤ËÅôÌý¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤òÊü¤Á¡¢»ÜÀß¤òÁ´¾Æ¤µ¤»¤ÆÀ¹¤µ¤ó¤ÈÆþµï¼Ô¤Î¹õÀîÉÒ¹¾¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê51¡Ë¡á¤ò¾Æ»à¤µ¤»»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£