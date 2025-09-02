ZEROBASEONE、カムバックと同時に“6連続ミリオンセラー”達成！K-POP新記録を樹立

ZEROBASEONEがカムバックと同時に“6連続ミリオンセラー”を達成した。

【写真】ZB1、活動延長報道に言及「決まったことは…」

ZEROBASEONEが、9月1日に発売した1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、発売初日だけで110万枚以上を売り上げ、“ミリオンセラー”記録を新たに追加した。

これによりZEROBASEONEは、デビューアルバムから6作連続で“ミリオンセラー”を達成したK-POP初のグループとして、また一つの歴史を刻んだ。特にZEROBASEONEは、HANTEOチャート基準でアルバム累積販売量900万枚以上を記録した5世代初のK-POPグループであり、さらに直近2年以内に900万枚を最速で達成したK-POPグループとしても名前を刻んだ。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

海外の音盤チャートの勢いも尋常ではない。『NEVER SAY NEVER』はワールドワイドiTunes「アルバム」5位、アメリカiTunes「トップK-POPアルバム」5位、ヨーロッパiTunes「アルバム」7位にランクイン。さらにチェコ、カタール、ロシア、ベトナムなどのiTunes「トップアルバム」で1位を獲得し、グローバル市場におけるZEROBASEONEの爆発的な人気を実感させた。

韓国内外の音源チャート成績も目覚ましい。『NEVER SAY NEVER』に収録された全曲がMelon「HOT100」にランクインし、Melon「TOP100」にも6曲を送り込んだ。特に前作の6thミニアルバム『BLUE PARADISE』のタイトル曲『BLUE』も逆走し、96位を記録して驚きを与えた。

タイトル曲『ICONIK』は、日本のLINE MUSIC「TOP100」と中国のQQ MUSIC「トレンドソング」にも定着し、アジア主要音源チャートでも活躍を見せている。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

ミュージックビデオの反応も熱い。公開から1日も経たないうちにすでに再生回数は600万回を突破。これを追い風にZEROBASEONEは、ワールドワイド2位、イギリス4位、ドイツ4位、フランス7位、カナダ7位、日本7位、韓国8位など、各国のYouTubeミュージックビデオトレンドでトップ10入りを果たす快挙を成し遂げた。

このように韓国内外のアルバム・音源チャートで二重のヒットの狼煙を上げたZEROBASEONEは、『ICONIK』というキーワードでX（旧Twitter）のリアルタイムトレンドを席巻するなど、全方位で圧倒的な存在感を誇示しており、今後の活躍に一層の期待が集まっている。

ZEROBASEONEはタイトル曲『ICONIK』で本格的な活動をスタートし、9月4日にはMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』で初のカムバックステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）