東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。２日朝から３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線を伴う低気圧がオホーツク海を東北東へ進んでおり、前線上の日本海には別の低気圧があって東北東へ進んでいます。オホーツク海の低気圧は２日夜にかけて千島の東に、日本海の低気圧は津軽海峡付近を通って、３日にかけて日本の東に進み、寒冷前線が東北地方を南下する見込みです。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北日本海側を中心に、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。なお、総降水量が平年の９月１か月分を上回る所がある見込みです。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ５０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １８０ミリ

東北太平洋側 １００ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、２日朝から３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、３日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

