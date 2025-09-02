進路予想で台風やハリケーンが動いてくれるGoogleのAI気象モデル、わかりやすくて好きです。

AIのイメージといえば、苦し紛れに真顔でうそをつく生成AIにばかり注目が集まりますが、いい仕事をしているAIもあります。Google DeepMind（グーグル・ディープマインド）のAI気象モデルを用いた熱帯性低気圧（台風やハリケーン、サイクロン）の予測も、有用な応用例のひとつです。

今年初めに公開されたこの実験的モデルは、8月上旬に太平洋で勢いを増し始めたハリケーン「エリン」の進路や強さをかなり正確に予測したそうですよ。

ハリケーン｢エリン｣でお手並み拝見

Ars Techinicaが報じたように、カテゴリー5（最大風速70m以上）に達し、バミューダ諸島やカリブ諸国の一部、アメリカ東海岸に被害をもたらしたエリンは、Google DeepMindのWeather Lab（ウェザー・ラボ）にとって、その実力が試される絶好の機会でした。

国立ハリケーンセンター（NHC）のハリケーン専門家部門の責任者を務めたことがあるJames Franklin氏によると、GoogleのAIモデルは最初の72時間の進路予測で、NHCの公式モデルや、他の物理ベースモデルのいくつかを上回ってベストの結果を残しました。

I chose Google Deepmind (GDMI) against a slightly different group of models that I thought were more representative (except no EMXI because it's not in the public decks). For track, GDMI was best through 72 h, beat TVCN at all times, but trailed HAFS after 72 h. Not bad at all.



James Franklin (@franklinjamesl.bsky.social) 2025年8月25日 19:58

これはエリンの進路予測の精度を表すグラフで、「GDMI」とラベルがついている赤色の線がGoogleのAIモデルです。縦軸の数値が小さいほど（グラフの位置が低いほど）、エラーが小さく、予測がより正確であることを意味します。最初の72時間は最も正確です。予測期間が長くなるにつれて精度がやや落ちるとはいえ、5日目の最終位置でも、アメリカ海洋大気庁（NOAA）のコンセンサスモデル（合意モデル：グラフの黒い太線。ラベルはOFCL）よりも精度が高いことがわかります。

強度の予測においても、最初の84時間は最も精度が高く、進路予測と同じように途中から精度が多少落ちますが、それでも大半のモデルよりも最終的な強度の予測は正確だといえます。

GoogleのAIモデルは驚くべき精度の高さを示しましたが、Ars Technicaが指摘するように、専門家にとって重要なのは後半の予測なんです。

というのも、当局が避難指示や準備作業の判断材料にするのは、モデル予測の3日目から5日目なのだそう。それでも、まだサンプル数が少ないものの、AIを活用した気象モデリングの可能性には期待が持てそうです。

AIモデルと既存モデルの違い

現時点における暴風雨（ストーム）の予測で最高水準とされるモデルは、物理ベースの予測エンジンを使用しており、湿度や気圧、気温の変化などを考慮して大気の状態を再現し、暴風雨の挙動をシミュレートします。

一方、GoogleのAIモデルは、「数百万の観測データから地球全体の過去の気象を再構築した再解析データセット」と、「過去45年間に観測された5,000個近い熱帯性低気圧の進路・勢力・大きさ・風速半径に関する情報に基づくデータベース」による膨大な訓練データを活用します。

AIモデルの将来性

Googleによれば、2023年と2024年の暴風雨を自社のAIモデルでテストした結果、5日間の予測精度は他の大半のモデルを上回ったそうです。特に、5日目に観測された実際のサイクロンの位置については、最も正確とされるヨーロッパ中期気象予報センター（ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather Forecasting）のアンサンブルモデル（複数の予測パターンを比較して、不確実さを考慮して信頼できる進路や強度を探るモデル）よりも140km近い進路予測を出したそうです。

そして今回、リアルタイムのハリケーン追跡によってそのコンセプトを実証することもできました。ただし、現段階においては、このようなAIツールが従来の手法を完全に置き換えるとは考えられないとのことです。

Google DeepMindのWeather Labは、ビジュアルが直感的でわかりやすいので、気象庁やハリケーンセンターでチェックしたあとに進路を確認しています。従来のモデルのインターフェースをWeather Labに近づけてくれないかな。

Source: Ars Technica, James Franklin (Bluesky), Google DeepMind, arXiv