大学進学を目指す息子。正直、国立大学に行ってもらいたいのですが、もし私立大学に進学したらいくらかかりますか。さらに大学院に行ったらいくらかかりますか。

国立大学と私立大学の学費

まずは、国立大学と私立大学の学費をチェックしていきましょう。文部科学省の資料によると、令和5年度の授業料や入学料は、以下の通りとなっています。

＜国立大学＞ 授業料：53万5800円

入学料：28万2000円

＜私立大学＞ 授業料：95万9205円

入学料：24万806円

入学料は、国立大学より私立大学のほうが低くなっています。しかし、毎年かかる授業料は、私立大学のほうが国立大学よりも40万円以上高くなっています。

さらに、ここ最近の学費の推移を見てみると、国立大学は20年前の平成17（2005）年度から学費が値上げされていません。

一方、私立大学の場合、入学料は値下げされる傾向が見られましたが、毎年必要となる授業料は右肩上がりです。20年前の平成17年度は約83万円だったので、約13万円値上げしています。4年間大学に通った場合、授業料は約52万円アップです。

特に私立大学の場合、子どもにかかる教育費が上昇傾向であることが分かります。



大学院進学にかかる費用

次に、大学院進学にかかる費用をチェックしていきます。子どもが大学院まで進学するかどうか、まだ分からないという家庭も多いでしょう。しかし、特に理系や医学部、薬学部の場合、資格等取得のためには大学院が必須となったり、大学院に進学したほうが就職に有利であったりするケースもあります。どのくらい学費が必要になるのか、事前に確認しておくと安心です。

例えば、東京大学の大学院の場合、以下の通り費用が必要となります。

大学院修士課程（法科大学院、医学または薬学を除く）

入学料：28万2000円

授業料（年間）：53万5800円

一方、私立大学の例として、慶應義塾大学の大学院の費用は次の通りです。

大学院修士課程（文学研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科、商学研究科の場合）

在籍基本料：7万円

授業料（年間）：103万円

私立の大学院（文系）の場合の年間の教育費は110万円前後、国立の場合は55～80万円となっています。このように大学院にかかる費用は、私立大学のほうが高いことが分かります。

さらに、私立大学では、医学部や薬学部、理工学部は学費が高くなる傾向が見られます。慶應義塾大学の医学研究科は、年間の納付金合計が153万2500円です。一方、国立大学では一般的に、理系や医学部であっても、学費は文系学部と大きくは変わりません。

大学は私立にして、大学院は国立に進学するなどの工夫をすれば、必要となるお金を少なくすることも可能です。子どもの進路希望を聞きながら、ぜひ検討してみましょう。



まとめ

「子どもが望む学校に進学させてあげたい」と願う親は多いでしょう。大学や大学院で必要となる学費は、すぐに貯蓄できる金額ではありません。あらかじめ、どのくらい費用が必要となるのか認識しておき、長期的に貯蓄をするのがおすすめです。

また、お金が足りない場合は、奨学金制度の活用を検討してみましょう。大学が独自で設置している奨学金制度もあるので、進学を諦めずに済むケースもあります。ぜひお子さんと一緒に、じっくりと調べてみましょう。



出典

文部科学省 国公私立大学の授業料等の推移

東京大学 入学料・授業料

慶應義塾大学大学院修士課程学費

執筆者 : 下中英恵

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者