【つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ】 9月29日 発売予定 価格：86円

バンダイは、お菓子「つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ」を9月29日に発売する。価格は86円。

アクションゲーム「スーパーマリオ」のステージをモチーフにしたトレーグミが登場。トレーからグミを剥がして、ステージを進みながら遊べる新感覚のお菓子となっている。

グミを切らずにゴールまでたどり着けるかどうか、まるでゲームのようなドキドキ感を楽しめる。バラエティ豊かなステージはシークレット1種を含む全8種類。味はグレープ味＆マスカット味の2味となる。

□「つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ」のページ

「つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ」商品詳細

9月29日 発売予定

価格：86円

内容：トレーグミ1枚（全8種/うちシークレット1種）

【トレーグミの種類】

1．地上ステージ（マリオ） 2．地下ステージ（ファイアマリオ） 3．お化けやしきステージ（ルイージ） 4．さばくステージ（ヨッシー） 5．水中ステージ（ピーチ） 6．飛行船ステージ（キノピオ） 7．城ステージ（クッパ） 8．シークレット

(C) Nintendo