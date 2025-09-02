「マリオ」のステージがグミに！ 「つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ」9月29日発売
【つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ】 9月29日 発売予定 価格：86円
バンダイは、お菓子「つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ」を9月29日に発売する。価格は86円。
アクションゲーム「スーパーマリオ」のステージをモチーフにしたトレーグミが登場。トレーからグミを剥がして、ステージを進みながら遊べる新感覚のお菓子となっている。
グミを切らずにゴールまでたどり着けるかどうか、まるでゲームのようなドキドキ感を楽しめる。バラエティ豊かなステージはシークレット1種を含む全8種類。味はグレープ味＆マスカット味の2味となる。
□「つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ」のページ
「つりグミ スーパーマリオ レッツゴー！グミステージ」商品詳細
内容：トレーグミ1枚（全8種/うちシークレット1種）
【トレーグミの種類】1．地上ステージ（マリオ） 2．地下ステージ（ファイアマリオ） 3．お化けやしきステージ（ルイージ） 4．さばくステージ（ヨッシー） 5．水中ステージ（ピーチ） 6．飛行船ステージ（キノピオ） 7．城ステージ（クッパ） 8．シークレット
(C) Nintendo