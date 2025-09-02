鏡リュウジの12星座占い【2025年 9/2〜9/16の運勢】

星からのエール｛9/2〜9/16｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





乙女座 8/23〜9/22

人気者の運勢。絶好調！

運気は上昇。とくに発言にパワーが宿る星回り。ポジティブな言葉や思いついたアイディアなどもどんどん口にしましょう。励ましやほめ言葉も増やしてみて。周囲から支持され人気がUPすること間違いなしです。仕事は、１回目でうまくいかなくてもトライしつづけることが大事。回を重ねるごとによくなり、最終的には思いどおりの結果に。交渉ごとも成功率が高いときです。仕事の契約や買い物の価格交渉などを行うと成功しそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

ホールトマト 試合 射手座の人

そのほかの星座の運勢はこちら！

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟