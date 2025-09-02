BOTANIST新ライン「SANTAL」誕生♡香りと補修力で美髪ケアを

植物の力を活かしたライフスタイルブランド【BOTANIST】から、待望の新ライン「SANTAL」が誕生しました。ウッディな香りと先進のダメージ補修成分を組み合わせ、シャンプー・トリートメント・ヘアオイルが揃って登場。発売直後から各ECランキングで10冠を達成するなど、大きな話題を呼んでいます。サロン級の仕上がりを、自宅で気軽に体験してみませんか？

ウッディな香りと贅沢ケア

BOTANIST SANTALの魅力は、希少な香木「パロサント」を中心にした奥行きのある香り。サンダルウッドやローズウッドを組み合わせ、深呼吸したくなるような落ち着いた空気感を演出します。

さらに植物由来の美髪オイルや熱ダメージ補修成分を配合。乾燥やうねり、広がりなど複合的な髪悩みにアプローチし、毎日のバスタイムを癒しの時間へと変えてくれます。

【INNISFREE】人気美容液1周年♡数量限定キットでレチノール×PDRN体験

商品ラインナップと価格

ラインナップは、3アイテムと詰替・トライアルセット。

ボタニスト サンタル リペアオイルインシャンプー（460mL）

価格：1,650円（税込）

パロサント＆サンダルウッドの香り

ボタニスト サンタル リペアオイルイントリートメント（460g）

価格：1,650円（税込）

パロサント＆ローズウッドの香り

ボタニスト サンタル リペアヘアオイル（90mL）

価格：1,980円（税込）

パロサント＆サンダルウッドの香り

詰替用シャンプー／トリートメント（各400mL/400g）

価格：各1,375円（税込）

トライアルヘアケアセット（シャンプー380mL・トリートメント380g）

価格：2,178円（税込）

環境配慮とキャンペーンも注目

SANTALシリーズは、美髪ケアに加えて環境にも配慮。バイオマスPETやインキを使用し、持続可能なパッケージへ。

さらに9月1日からは全国のドラッグストア・バラエティショップで展開開始。PayPay決済で最大20%還元キャンペーンも実施され、まとめ買いにもおすすめです。

香り・補修力・サステナブルな姿勢まで揃った、新時代のヘアケアをぜひ体感してみてください♪

BOTANIST SANTALで叶う美髪習慣

BOTANIST新ライン「SANTAL」は、香り・補修力・使い心地すべてにこだわった特別なシリーズ。

ウッディな香りに癒されながら、深刻なダメージまでケアできるのは嬉しいポイントです。

毎日のケアが待ち遠しくなるようなSANTALシリーズで、夏の紫外線や熱ダメージに負けないしなやかな美髪を育みましょう♡