「え、これ俊くん⁉」人気アイドル、“初めてのガチコスプレ”姿に驚きの声！ 「これは才能ありすぎ」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんは8月30日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露しました。
【写真】宮田俊哉、“初めてのガチコスプレ”姿に反響！
さらに「初めてのガチコスプレ、初めてのカラコンでドキドキしたけど楽しかった〜！」ともつづっており、普段とは違った魅力に思わず見とれてしまう仕上がりです。
この投稿にファンからは、「かっこよすぎる」「え、これ俊くん⁉美しっ！」「え。イケメン」「美しすぎる！」「あまりに人間離れした美しさに見惚れました」「としや王子様」「さすがに美人すぎる」「これは才能ありすぎ」「小顔で鼻高いからコスプレ似合う」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「あまりに人間離れした美しさ」宮田さんは「9月3日発売のCOSPLAY MODE10月号の表紙をやらせて頂きました」とつづり、1本の動画を投稿。コスプレ姿での撮影風景を公開しました。明るいヘアカラーのロングウィッグに丸いサングラス、胸元の開いた衣装で煙管（きせる）をくわえるようなポーズを披露し、とてもよく似合っています。
この投稿にファンからは、「かっこよすぎる」「え、これ俊くん⁉美しっ！」「え。イケメン」「美しすぎる！」「あまりに人間離れした美しさに見惚れました」「としや王子様」「さすがに美人すぎる」「これは才能ありすぎ」「小顔で鼻高いからコスプレ似合う」など、絶賛の声が寄せられました。
「イケメン過ぎ」宮田さんは3月6日の投稿でも、「怪盗キッド様のコスプレしました」とつづり、番組企画でのコスプレ姿を披露。コメントでは、「イケメン過ぎ」「めちゃくちゃ似合ってる」「推しが推しのコスプレは最高すぎます！」といった声が寄せられています。今後もコスプレ姿を見られるのか、楽しみですね！
