「タリーズ」秋の新作ドリンク登場！ まるで焼き芋を食べているような“ラテ”など展開
「タリーズコーヒー」は、9月3日（水）から、新作ドリンク「ほっこりカラメルOIMOラテ」と「＆TEA カラメルOIMOティーシェイク」を、全国の店舗で発売する。
【写真】スイーツみたい！ 「＆TEA カラメルOIMOティーシェイク」も
■秋を彩る素材
今回発売されるのは、秋を彩る素材さつまいもを使った、ほっと一息つきたいときにぴったりな季節限定のドリンク。
コク深いカフェラテにほんのりビターなカラメル風味のおいもソースを合わせた「ほっこりカラメルOIMOラテ」は、ホイップとキャラメルチップをトッピングし、まるで焼き芋を食べているかのような香ばしさを感じられる一杯に仕上げている。
一方「＆TEA カラメルOIMOティーシェイク」は、アールグレイの華やかな香りと、香ばしいおいもの風味が溶け合う、濃厚なミルクティーテイストのフローズンドリンク。おいもホイップと混ぜながら飲み進めると、スイーツのようなコクのある味わいが楽しめる。
さらに、同日より栃木産の「にっこり梨」とぶどうゼリーを合わせた「シャリっとにっこり梨スワークル」も用意されるほか、フードからは「安納芋のしっとりケーキドーナツ」や「ベーグルサンド パンプキン＆クリームチーズ」、「栗を包んだロールスティック」が順次販売される。
【写真】スイーツみたい！ 「＆TEA カラメルOIMOティーシェイク」も
■秋を彩る素材
今回発売されるのは、秋を彩る素材さつまいもを使った、ほっと一息つきたいときにぴったりな季節限定のドリンク。
コク深いカフェラテにほんのりビターなカラメル風味のおいもソースを合わせた「ほっこりカラメルOIMOラテ」は、ホイップとキャラメルチップをトッピングし、まるで焼き芋を食べているかのような香ばしさを感じられる一杯に仕上げている。
さらに、同日より栃木産の「にっこり梨」とぶどうゼリーを合わせた「シャリっとにっこり梨スワークル」も用意されるほか、フードからは「安納芋のしっとりケーキドーナツ」や「ベーグルサンド パンプキン＆クリームチーズ」、「栗を包んだロールスティック」が順次販売される。