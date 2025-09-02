京都 三条大橋「土下座像」の正体は？ 実は土下座ではなかった尊皇思想家・高山彦九郎の忠義心【後編】

京都の三条大橋を渡ったことがある人なら、橋のたもとにひとつの銅像を見たことがありますよね？皇居の方角に深く頭を下げる姿から「土下座像」と呼ばれています。

あれは高山彦九郎（1747年〈延享4年〉-1793年〈寛政5年〉）という人物の像です。

【後編】は、彦九郎の各地での人々の出会いと交流について紹介していきたいと思います。

各地での交流

京都では公卿の伏原宣條や岩倉具選と交わり、芝山持豊から和歌の添削を受けています。米沢では上杉鷹山に請われ、藩校興譲館で講話を行いました。仙台では林子平を訪ね、熊本では藩校時習館の若者たちと議論を重ねました。

江戸では杉田玄白や大槻玄沢、水戸では藤田幽谷らと交流し、尊皇の志を各地に伝えていきました。旅は学びと伝達の営みでもあったのです。

久留米での最期

1793年（寛政5年）、九州を巡っていた彦九郎は久留米の医師・森嘉膳宅に滞在していました。6月27日の夜、突然自刃し、翌日息を引き取りました。46歳の生涯でした。

辞世には「朽はてて身は土となり墓なくも心は国を守らんものを」とあります。死の理由については定かではありません。自ら「狂気」と答えた記録が残る一方で、薩摩説得の失敗や幕府の監視を苦にしたとも言われます。いずれにせよ、彼は「志に殉じた人」として語られることになりました。

死後の評価

遺体は久留米の遍照院に葬られました。1869年（明治2年）、子孫に三人扶持が与えられ、1878年（明治11年）には正四位が追贈されています。郷里には高山神社が創建され、1996年（平成8年）には記念館も開館しました。

三条大橋に建てられた銅像は、戦時中に供出されましたが、1961年（昭和36年）に再建され、現在に至ります。通称「土下座像」と呼ばれますが、本来は天皇への敬意を形にした「望拝」の姿です。



伊勢崎藩家老、関睡峒による高山彦九郎の肖像画 新井雀里 編『高山芳躅誌』

高山彦九郎は、もともと身分の高い武士ではありませんでした。薩摩や長州のような大藩の志士たちに比べれば、彼は群馬の一郷士の出身にすぎません。しかし彼はそれを言い訳にせず、ただ「天皇に忠義を尽くす」という信念を胸に、北は津軽、南は鹿児島まで、ひたすら歩き続けました。

道中で見聞きしたことを細かく日記に書き留め、社寺の姿や農民の暮らし、飢饉に苦しむ人びとの現実を克明に記しました。その記録は後に吉田松陰ら幕末の志士たちが読み、国を思う心を奮い立たせる力となっていきます。

彼の生涯は46年という短さで幕を閉じましたが、「志に殉じた人」として長く記憶されました。

京都・三条大橋に立つ銅像が「土下座像」と呼ばれているのを見て、笑って通り過ぎる人もいるかもしれません。けれど本当は、御所に向かい頭を垂れた一人の男の強い思いが形になったものです。

もし橋の上を歩くことがあれば、その背後にある「ただ一心に国を思う心」を想像してみてください。銅像は今も静かに、志の大切さを語りかけています。

